Adana'da FETÖ sanığı gazetecilerden 1'i tahliye edildi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 2\'si tutuklu 13 sanığın yargılamalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdullah Özyurt\'un tahliyesine karar verdi.

Darbe girişiminin ardından örgütün medya ayağı ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu gazeteciler Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt ile tutuksuz Yüksel Evsen, Taner Talaş, Hakan Bülent Yardımcı, Rıfat Söylemez, Ali Pekmezci, TGS Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Abdurrahim Haklıkul, Mustafa Naim Yalçınel ve Osman Palamut hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. Davanın firari 2 sanığı ise halen aranıyor.

TAHLİYE EDİLDİ

Devam eden yargılamalarda sanıklar örgüt ile ilgili herhangi bir bağlarının bulunmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Duruşma savcısının değişmesi nedeniyle yeni gelen savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için mahkeme heyetinden süre istedi. Mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya sevk ederken Abdullah Özyurt\'un ev hapsi ile tahliyesine karar verdi.