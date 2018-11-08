Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi serbest

ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen dijital veriler üzerine 5 Kasım\'da Adana merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir\'de eş zamanlı operasyonda yaptı. Adreslere şafak baskınıyla giren polis, şüpheli 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin 6\'sının kapatılan polis akademisinden, 3 kişinin ise askeri okuldan atıldığı saptandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9\'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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