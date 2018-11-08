T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi serbest

ADANA, (DHA)- ADANA'da  terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

08 Kasım 2018 12:06

ADANA, (DHA)- ADANA\'da  terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen dijital veriler üzerine 5 Kasım\'da Adana merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir\'de  eş zamanlı operasyonda yaptı. Adreslere şafak baskınıyla giren polis, şüpheli 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin 6\'sının kapatılan polis akademisinden, 3 kişinin ise askeri okuldan atıldığı saptandı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9\'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHA ADANAFETÖPDYEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKasım AdanaAnkaraEskişehirAdreslereEmniyetteMahkemeyeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24