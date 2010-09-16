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Yaşam

Adana'da feci kaza

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı...

16 Eylül 2010 03:00

T24 - Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı...

Adana’da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu, ölen 2 kişi ve 13 yaralının kimlikleri belirlendi. 

Alınan bilgiye göre, Cemal Çakar yönetimindeki 01 VJ 642 plakalı midibüs, Adana-Karataş yolunun Cine köyü yakınlarında, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazada, tarım işçilerinden Gürcan Tayal (17) ve Abdulkerim Dayan (33) öldü. Yaralanan sürücü ile Hatice Atabay, Zılzıme Çakmak, Emine Aydın, Ayşegül Şimşek, Şükran Şimşek, Yazmış Songül Ertan, Enes Gökhan, Hasan Taylan, Zübeyde Tevge, Hacı Atabay, Songül Eryan ve Kenan Güneş, ambulanslarla Adana’daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, 2 yaralıyı taşıyan Mehmet Usta yönetimindeki 01 ZY 536 plakalı ambulans, Solaklı beldesi yakınlarındaki kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazada, maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapan ambulanstaki yaralılar, olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmaya başlandığını, cesetlerin Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını bildirdi.



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