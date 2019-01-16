Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (6)

SUDA MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Adana\'nın Kozan ilçesinde Tavşantepe ve Mahmutlu mahallelerini birbirinden ayıran Tabak Deresi taştı. Tavşantepe Mahallesi Badem Kuyu Sokak\'tan aracıyla geçmeye çalışan Akgül Solak, su biriken yolda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen Solak, 30 dakikalık bir çalışmayla kurtarıldı. Solak, kontrol amaçlı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kozan-Feke yolu Düzağaç Mahallesi civarında ana yolda çökme meydana geldi. Yollarda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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