Adana’da ‘eş değiştirme’li fuhuş operasyonu

Adana’da eşiyle birlikte tanıştığı çiftlerle geceliği bin 200 liraya fuhuş yapan kişi gözaltına alındı. Eşinin ısrarı üzerine fuhuş yaptığını söyleyen adam, “Eğlence, gırgır olsun diye yaptım” dediği öğrendili.

Karşı’nın haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde oturan E.K. (43) isimli şahsın sosyal paylaşım sitesi üzerinden açtığı hesap ile eşi İ.K.'yi (41) "swinger" denilen eşli fuhuş ortamlarına geceliği bin 200 lira, 2 saatini ise 600 liraya pazarladığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine sosyal paylaşım sitesinde çiftin verdiği telefon numarasından arayarak ulaştı. Çift 'telefondan değil de whatsapp'tan görüşelim' dedi. Polis çiftle müşteri gibi pazarlık yapmaya başladı.

Çift her türlü fantezi yaptıklarını, bir geceliğin bin 200 lira olduğunu, 2 saatin ise 600 lira olduğunu, "swinger" denen eşli seks partilerine katıldıklarını, hafta sonu Gaziantep'te bir partide olduklarını söyledi. Daha sonra ise polise çiftli sekste deneyimi olup olmadığını sordu. Polis ise olmadığını söyleyince buluşmaları halinde her şeyi öğreteceğini söyledi. Çift daha sonra ise gelirken viski ve sigara getirmelerini istedi.

Bir süre sonra ise polise adres verip "Çocuğumu anneme bıraktıktan sonra seni arayacağım" dediği öğrenildi. Polis çiftin aramasıyla verilen adrese gitti. Polis evden içeri girdiğinde İ.K. hemen dans etmeye başladı. Kocası ise polis ile birlikte izlemeye başladı. Polis anlaştığı parayı kadına uzattı. Daha sonra da kimliğini gösterip polis olduğunu söyledi. Kadın ve kocası emniyete götürüldü. Sorguda kadın 5 ay önce sosyal paylaşım sitesinde swinger ile tanıştığını eğlence amaçlı takıldığını kimseyle birlikte olmadığını, Gaziantep'e de gitmediğini polisle de gırgır eğlence olsun diye buluştuğunu, eğlence amaçlı evde dans ettiğini söylediği öğrenildi.

​Adana'da yine swinger operasyonu Adana'da eşiyle birlikte sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştıkları çiftlerle geceliği bin 200 liraya fuhuş yapan koca gözaltına alındı. Kocanın, "Eşim ısrar etti fantezi amaçlı gırgır eğlence olsun diye yaptım" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde oturan E.K. (43) isimli şahsın sosyal paylaşım sitesi üzerinden açtığı hesap ile eşi İ.K.'yi (41) "swinger" denilen eşli fuhuş ortamlarına geceliği bin 200 lira, 2 saatini ise 600 liraya pazarladığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine sosyal paylaşım sitesinde çiftin verdiği telefon numarasından arayarak ulaştı. Çift 'telefondan değil de whatsapp'tan görüşelim' dedi. Polis çiftle müşteri gibi pazarlık yapmaya başladı.

Çift her türlü fantezi yaptıklarını, bir geceliğin bin 200 lira olduğunu, 2 saatin ise 600 lira olduğunu, "swinger" denen eşli seks partilerine katıldıklarını, hafta sonu Gaziantep'te bir partide olduklarını söyledi. Daha sonra ise polise çiftli sekste deneyimi olup olmadığını sordu. Polis ise olmadığını söyleyince buluşmaları halinde her şeyi öğreteceğini söyledi. Çift daha sonra ise gelirken viski ve sigara getirmelerini istedi.

Bir süre sonra ise polise adres verip "Çocuğumu anneme bıraktıktan sonra seni arayacağım" dediği öğrenildi. Polis çiftin aramasıyla verilen adrese gitti. Polis evden içeri girdiğinde İ.K. hemen dans etmeye başladı. Kocası ise polis ile birlikte izlemeye başladı. Polis anlaştığı parayı kadına uzattı. Daha sonra da kimliğini gösterip polis olduğunu söyledi. Kadın ve kocası emniyete götürüldü. Sorguda kadın 5 ay önce sosyal paylaşım sitesinde swinger ile tanıştığını eğlence amaçlı takıldığını kimseyle birlikte olmadığını, Gaziantep'e de gitmediğini polisle de gırgır eğlence olsun diye buluştuğunu, eğlence amaçlı evde dans ettiğini söylediği öğrenildi.

Kocanın ise ifadesinde eşinin ısrar etmesi üzerine fantezi amaçlı kabul ettiğini gırgır yapıp eğlenmek istediğini, kendisinin telefonunun bu tür şeylere müsait olmadığını suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

İ.K. emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ile serbest bırakıldı.