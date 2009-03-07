Adana'da Erdoğan gerginliği

AKP'nin mitingi nedeniyle asılan Erdoğan'ın afişleri indirildi, Başkan Aytaç Durak'ın oğlu gece yarısı karakolda olay çıkardı.





Bugün Başbakan Erdoğan'ın mitingine hazırlanan Adana'da gerilim adeta tavan yaptı. Gerilimi tırmandıran gelişmelerin odağında ise Aytaç Durak'ın mimar oğlu Gökhan Durak yer aldı. İddialara göre Durak, Başbakan Erdoğan'ın yer aldığı afişleri söktürüp babasının afişlerini koydurdu. Ardından kendisi için suç duyurusu yapan reklam firması sahibini gece yarısı karakola gelerek tehdit etti.



AKP Adana İl Başkanlığı Başbakan Erdoğan'ın bugün düzenlenecek mitingi öncesinde 150 adet bilboard afişi için tanıtım firması Karma A.Ş ile anlaşmaya vardı. Haftalar öncesi yapılan rezervasyon dün uygulamaya konulacaktı ki Karma A.Ş'nin Bölge Müdürü Kazım Tosun AKP İl başkanlığını arayarak, bu işten çekilmek istediğini iletti. Aytaç Durak'ın oğlu Gökhan Durak tarafından ölümle tehdit edildiğini ağır hakaretlere maruz kaldığını söyledi. Bunun üzerine karşılıklı görüşmeler neticesinde afişlerden 70'i asılabildi. Ancak gece bilbaord ilanları bazı kişilerce söküldü. Sökülmekle de kalmayıp yerlerini Aytaç Durak'ın hizmetlerini anlatan ilanlar aldı.



Bu arada iddialara göre Kazım Tosun'a yönelik tehditler de devam etti. Tosun bunun üzerine suç duyurusunda bulunmak için Adana Erdoğan Çıtak Emniyet Şubesi'ne gitti. Durumu haber alan Gökhan Durak da yine aynı emniyet şubesine gitti. Sözlü ve fiziki hakaretlere maruz kalan Tosun, polis merkezinden uzun süre çıkamadı ve bu gerilim gece saat 03.00'e kadar sürdü. Kazım Tosun yaşanan gerilimi doğruladı. Gökhan Durak ise iddialar karşısında yorum yapmayacağını ancak seçim öncesi Adana'da herkesin sinirli olduğun ifade etti. Hakkındaki suçlamaları ise reddetti. Öte yandan Adana Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Durak hakkında yapılan suç duyurusunun işleme alındığını ifade ettiler.



Hatırlanacağı üzere Aytaç Durak Adana'da aday gösterilmeyince AKP'den istifa edip MHP'ye geçmişti.