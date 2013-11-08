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Adana'da ele geçirilen roketlerin üretildiği yer bulundu

İşyeri sahibi Yunus Emre H., gözaltına alınırken, ifadesine başvurulan 6 çalışanın da serbest bırakıldığı belirtildi

08 Kasım 2013 00:47

Adana'da bir TIR'da ele geçirilen bin 200 adet roket atar başlığının Konya'da bir döküm atölyesinde yapıldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Konya plakalı bir TIR'ın dorsesinde bin 200 adet roket atar başlığı ele geçirdi. Yapılan araştırmada roket atar başlıklarının Konya'da yapıldığı ortaya çıktı.
Doğan Haber Ajansı'na göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Karakayış Caddesi'ndeki Yunus Emre H.'nin döküm atölyesine baskın düzenlendi. Yapılan aramada ise roket atar başlığı kalıbı bulundu. Bunun üzerine Yunus Emre H. ve 6 çalışanı gözaltına alındı. Yunus Emre H.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben bunları sondaj malzemesi olarak biliyordum. Onun için yaptım" dediği öğrenildi. Döküm atölyesinde çalışan 6 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, işyeri sahibi Yunus Emre H.'nin Adana'ya götürüldüğü belirtildi.

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