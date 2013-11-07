Adana'da bir TIR dolusu bomba ele geçirildi

Adana’da bir TIR dolusu, roket atar, füze, bomba ve silah ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Metal Sanayi’ndeki bir işyerine baskın yaptı. Fatih Karaçalı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, takibe alınan Konya plakalı TIR, sanayi sitesine gelince durdurulup uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerle aranmak istendi. Ancak dorsesi açılan TIR’da roket, füze, el bombası ve çeşitli çap ve markada silah bulundu.

Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan TIR, Terörle Mücadele Şubesi ve Bomba imha ekiplerinin kontrolünde eskortlarla Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü. Merkezin çevresinde de önlem alan polis, buraya kimseyi yaklaştırmadı. TIR’ın burada boşaltılıp, silahların envanterinin çıkartılacağı öğrenildi.

İsmi açıklanmayan TIR şoförü gözaltına alınırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.