T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da ele geçirilen objeler tarihi eser çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da geçen hafta polisin kent genelinde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen objelerin, 'Kalkolitik, Roma ve İslam' dönemlerine ait olduğu belirlendi

01 Ocak 2018 15:23

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da geçen hafta polisin kent genelinde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen objelerin, \'Kalkolitik, Roma ve İslam\' dönemlerine ait olduğu belirlendi.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adana genelinde geçen hafta içerisinde, şüphe üzerine durdukları 3 otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 202 sikke, 2 haç, 4 metal heykel, 7 metal obje, 142 takı, 2 kolye, 7 kolye başlığı, 9 vazo, 4 heykelcik ile 1 el yazması kitap ele geçirildi. Objeler, tarihi ya da sanatsal bir eser olup olmadıklarının belirlenmesi için Adana Müze Müdürlüğü\'ne gönderildi. Olayla ilgili 6\'sı Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 Suriyeli tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KALKOLİTİK, ROMA VE İSLAM DÖNEMLERİNE AİT
Operasyonlarda ele geçirilen objeler, Adana Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendi. İncelemede, bronz sikkelerin \'Roma Dönemi\'ne, bakır sikkelerin ise \'İslam Dönemi\'ne ait olduğu tespit edilirken, kurşun mührün \'Roma\', pişmiş toprakların \'Demir Çağ\', taş damgaların ise \'Kalkolitik Çağ\'a ait olduğu belirlendi. Cam şişelerin de M.Ö. 4\'üncü yüzyıla ait olduğu saptandı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu\'nca kemik objeler de korumaya aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANARomaEmniyeti KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü KOMAdanaYapılanObjelerAdana Müze MüdürlüğüOlaylaSuriyeliEmniyettekiKALKOLİTİK ROMA VEDÖNEMLERİNE AİT OperasyonlardaDönemiKültür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24