Adana'da edebiyat şöleni

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE\'de yeni yılın ilk kitap fuarı olma özelliği taşıyan Adana Kitap Fuarı, 6 Ocak\'ta kapılarını açacak. 14 Ocak\'a dek sürecek fuarda sergi, söyleşi ve dinleti gibi 80 ayrı kültür etkinliği gerçekleştirilecek.

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde 11\'incisi gerçekleştirilecek fuarda, 303 yayınevi stant açacak. Toplam 9 gün olarak planlanan fuarda imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 80 kültür etkinliği gerçekleştirilecek.

GÜÇLÜ KALEMLER GELİYOR

Okurların büyük ilgi göstermesi beklenen fuarda, İsmail Saymaz, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Adnan Özyalçıner, İpek Ongun ve Altan Öymen\'in de aralarında bulunduğu 500 yazar, şair ve çizerler okurlarıyla bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuarda, edebiyat dünyasının önemli isimleri imza günleri ve söyleşilere katılacak. Fuarın açılış günü olan 6 Ocak\'ta Doğan Kitap standında Enver Aysever, \'Devrim, Şiir ve Aşk Arasında\' adlı söyleşiye katılacak. 7 Ocak\'ta ise Hanefi Avcı, \'Erken Uyarı - Devlet Bilgisi\' panelde konuşurken, Canan Karatay da \'Yaşam Boyu Sağlık\' söyleşisinde yer alacak. Fuarın son günü olan 14 Ocak\'ta Kor Yayınları \'Marx 200 Yaşında\' etkinliği düzenlerken, İhsan Eliaçık ise \'İslam ve Adalet\' konulu panele katılacak. Aynı gün Doğan Kitap, Altan Öymen\'in katılımıyla \'1980\'lerin Türkiye\'si ve Adana\'da Ekonomi, Siyaset ve Gündelik Hayat\' etkinliğine imza atacak.



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