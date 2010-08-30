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ADANA'DA ECSTASY VE SAHTE PARA OPERASYONU ADANA (A.A)

30 Ağustos 2010 17:34

-ADANA'DA ECSTASY VE SAHTE PARA OPERASYONU ADANA (A.A) - 30.08.2010 - Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 648 adet sentetik hap ile 162 adet yüzlük banknot halinde sahte ABD doları ele geçirildi. Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesi kapsamında denetim ve kontroller sürdürülüyor. Bu kapsamda, R.A'nın kendisinde bulunan ecstasy hapları satmak amacıyla Ceyhan ilçe merkezine gideceği bilgisini alan ekipler, Çakaldere köyü D-400 karayolunda operasyon yaptı. R.A'nın, Ceyhan ilçesinde ikamet eden S.Ç, Ö.S. ve C.A'ya satmak amacıyla yanında getirdiği çanta içerisindeki bin 648 adet ecstasy hap ele geçirildi. Arama kararı uyarınca R.A'nın Ceyhan'daki Kaltakiye Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada 162 adet yüzlük banknot halinde sahte ABD doları da ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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