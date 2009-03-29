Adana'da Durak zaferini ilan etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak, 70 bin oy fark atacağını ifade ederek davul zurnalı kutlama yaptı



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak, sandıklar kapanıp, oy verme işlemi bittikten 1.5 saat sonra yaptığı açıklamada `zafer kazandığını' açıkladı. Tahminlerin beklentileri doğrultusunda çıktığını bildiren Durak, ``Farklı ara önde olacağız. 70 binin üzerinde olacak. O farkı göreceksiniz'' dedi. Kendisinin de makamında bulunduğu belediye binası önünde saat 18.45'de davul çalınmaya başlandı.



AKP'den yeniden aday gösterilmeyince, partiden ayrılıp, MHP'den 5'inci kez seçilmek için aday olan Aytaç Durak, saat 18.30 sıralarında Büyükşehir Belediyesi önünde gazetecilerin karşısına çıktı. Sonuçların sürpriz olmadığını bildiren, gündüz saatlerinde seçimi 40 bin oy farkla kazanacağını kaydeden Durak, bu kez farkın 70 bin olacağını söyledi. Adana'daki adaylık konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı `yanıltanların' nasıl hesap vereceğini merak ettiğini belirten Durak, şöyle dedi:



``Sonuçlar bizim için sürpriz değil. Tevazu göstersin arkadaşlar. Yüksek dozda tezahürat yapılmasın. Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinden de bunu rica etmiştim. Gelen sonuçlar beklentimiz ölçüsünde. Kesin seçim sonucu derim ben. Bunca yıllık tecrübem bunu gösteriyor. Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi açık ara önde. Ben 3 ay evvel seçim değil `sayım olur' demiştim. O zaman ben Ak Parti'deydim. Her türlü olumsuzluklar denendi. Bir hazımsızlık vardı. Ben onların yasal olmayan hareketlerine hiçbir zaman cevap vermedim. Adanalılara güvendim. Bu sonuç kesin sonuca kadar değişmeyecektir. Sayın Çelik, Sayın Başbakan'a hesap veremeyecekler. Ak Parti Merkez karar yönetimine ve Başbakan'a hesap vermek zorunda kalacak. Akşam olmadan yalancının mumu sandıkta belli oldu.''







