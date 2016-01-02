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Sağlık

Adana’da domuz gribi alarmı

Domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti

02 Ocak 2016 18:24

Adana’da domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alınan 2’si Suriyeli 3 kişi hayatını kaybetti. Adana Valisi Mustafa Büyük, ölen 3 kişiden alınan numunelerin incelendiğini, şu anda kesin olarak domuz gribi denilemeyeceğini söyledi.

DHA’nın haberine göre; Adana’daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen hafta yüksek ateş şikayetiyle 45 hasta acil servise başvurdu. Yapılan kontrollerde, hastalardan 6’sının domuz gribi taşıdığı şüphesi ile yatışı yapıldı. Hastanenin, İntaniye servisinde özel birimler oluşturuldu. Ayrıca 112 Acil Servis’ten acil hasta kabulü de durduruldu.

 

1'i Türk 2'si Suriyeli

 

Domuz gribi şüphesiyle tedavi edilen Türk vatandaşı 4 aylık hamile L.B. ile 2 Suriyeli, geçen hafta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişiden alınan örnekler de incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’na gönderildi.

Bu arada hastanenin acil servisinde görev yapan personel de maske kullanmaya başladı.

 

“Kesin domuz gribi denilemez”

 

Adana Valisi Mustafa Büyük, ölen 3 kişiden alınan örneklerin incelendiğini şuanda ölüm nedenleri için domuz gribi denilemeyeceğini söyledi. Ölenlerin domuz gribi şüphesiyle tedavi edildiğini ancak başka hastalıkların da tetiklenmiş olabileceğini kaydeden Vali Büyük, "Raporlar çıktıktan sonra kesinleşecek. Şuanda grip vakalarının yaygın olması nedeniyle hastanelerde titiz bir çalışma yürütüyoruz "dedi.

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