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Adana'da DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu

ADANA, (DHA) - ADANA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 6'sı Suriyeli 4'ü Türk, 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı

29 Nisan 2018 17:19

ADANA, (DHA) - ADANA\'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 6\'sı Suriyeli 4\'ü Türk, 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde terör örgütü DEAŞ\'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 6\'sı Suriye uyruklu, 4\'ü Türk 10 şüpheli gözaltına alındı.
GÜVENLİK KAMERASI KURMUŞLAR
Polisin Yeşilbağlar Mahallesinde DEAŞ\'lının evine yaptığı baskında evinin duvarında \'Allah kafiri sevmez\' yazdığı görüldü.
Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği de belirlendi. Güvenlik kameralarının görüntülerinin evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği de ortaya çıkarıldı. Polis, şüphelileri sorgulamaya başladı.

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