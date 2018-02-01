Adana'da darp edilen işitme engelli gence soruşturma açıldı!

Adana'da işitme engelli genci dolmuşta darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 kişiden birinin, cüzdanından 280 lirasını aldığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine engelli genç hakkında soruşturma açıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde evine gitmek için 11 Ocak'ta dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun'u (20), araçta darbettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler arasındaki Ahmet G. (20), kavga sırasında düşürdüğü cüzdanını bulan Acun'un içindeki 280 lirayı aldıktan sonra polise teslim ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Acun'un polise verdiği ifadede, cüzdandan para almadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerine göre, ceketinin iç cebinden çıkardığı cüzdandaki bazı şeyleri alıp pantolonunun cebine koyan Acun, daha sonra dışarıda bekleyen yakınlarının yanına gidiyor. Bir süre sonra polis merkezine dönen Acun, cüzdanı bir polis memuruna teslim ediyor.

Ahmet G'nin şikayeti ve bu görüntüler üzerine Acun hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Olayın geçmişi

Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun, araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmişti. Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlatmış, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan şüpheliler Ahmet G, Çağrı Can Ç, İsmail K. ile Ahmet B, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Zanlılardan İsmail K. avukatının yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 4 şüpheli hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.