Adana’da damat-kayınpeder çatışması; 4 yaralı

Adana’da eşiyle ayrılma aşamasında olan 33 yaşındaki Harun Nazar, sokakta kendisine silahla ateş eden kayınpederi Özdemir Sadıklı'nın da aralarında olduğu 4 kişiyi tabancayla yaraladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, merkez Seyhan İlçesi’ndeki Atikop Toptancıları Sitesi içerisindeki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Nazar banka şubesinde işlem yaptırırken kayınpederi ve eşinin akrabalarıyla karşılaştı. Harun Nazar yanında bulunan akrabası Ziya Nazar ile birlikte, kayınpederi Özdemir Sadıklı ile banka içinde tartışmaya başladı. Banka çıkışında tartışma kavgaya dönüşünce Harun Nazar, önce bıçağını çıkarıp kayınpederi Özdemir Sadıklı, Ali Sadıklı, Aydemir Sadıklı ve Yavuz Sadıklı’ya saldırdı.

Kayınpeder Özdemir Sadıklı da tabancasını çıkarıp ateş edince, bu kez üzerindeki tabancayı çeken Harun Nazar, peş peşe ateş ederek Özdemir Sadıklı, Ali Sadıklı, Aydemir Sadıklı ve Yavuz Sadıklı yaraladı. Ardından silahını bırakan Harun Nazar, yerde kanlar içindeki kayınpederi Özdemir Sadıklı’yı yumruklayıp, tekmeledi.

Yaralılar çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Harun Nazar’ı gözaltına aldı.