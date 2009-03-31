Adana'da çöpten oy çıktı

Yerel seçimlerde adayların biribirine çok yakın oy aldığı Adana'da, 3 okuldaki çöp konteynerinde oy pusulaları ve tutanaklar bulundu. Seçimi 4 puan farkla kaybeden CHP adayı Ümit Özgümüş, yargıya gideceklerini söyledi.





Denizli Mahallesi'ndeki Ahmet Cevdet Çamurdan İlköğretim Okulu bahçesinde top oynayan çocuklar, topun düştüğü çöp koyteynerinde oy pusulası ve zarf görünce durumu ailelerine bildirdi. Yırtılmış oy pusulalarını görenler parti yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine CHP'nin Büyükşehir adayı Ümit Özgümüş ile DTP Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Osman Güven, çocukların topladığı oy pusulaları, zarf ve tutanakları polise teslim etti.



Olayın duyulması üzerine bir grup DTP’li okul önünde toplanıp protesto gösterisi yaptı. DTP'li Osman Güven, Ahmet Cevdet Çamurdan, Barbaros ve Orhan Gazi İlköğretim okullarındaki çöp koyteynerlerinde çok sayıda oy pusulası ve zarf bulunduğunu iddia etti. DTP ve AKP'ye ait mühürlenmiş oy pusulaları olduğunu savunan Güven, “Bu tablo seçime şaibe karıştığının göstergesidir. Bu şekilde yüzlerce oyumuz çöpe atılmıştır. Çöpe atılan oy tutanaklarında hep DTP'nin oyları birinci. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi. Seçimi kaybeden CHP adayı Ümit Özgümüş de, Denizli Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne giderek, konu hakkında bilgi aldı. Seçimin şaibeli olduğunu düşündüklerini belirten Özgümüş, “Gece yarısına kadar oylarımız önde giderken bir anda durdu. Nasıl durduğu konusunu araştırmaya çalışırken, Denizli Mahallesi'nde çöpün içerisinde birçok oy pusulası ve tutanak bulundu. Onları alıp karakola getirdik. Tutanakları teslim edeceğiz ve konuyu adli makamlara taşıyacağız” diye konuştu.



Daha sonra bir grup okullardaki çöp konteynerlerini bahçeye döküp, başka oy pusulası ve zarfları aradı. Partililer, çöpten buldukları seçim belgelerini polise teslim etti.

