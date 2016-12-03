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Yaşam

Adana'da çöplükte kesik kadın bacağı bulundu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

03 Aralık 2016 21:27

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki katı atık tesisinde görevliler çöp ayrıştırma işlemi sırasında bir kadın bacağı buldu.

Olay, 16.00 sıralarında Gültepe Mahallesinde bulunan katı atık tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık tesisinde çalışanları, çöp ayrıştırma işlemi yaptığı sırada kadın bacağı buldu. Görevliler, olay üzerine durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Çöplükte kadının vücuduna ait başka parçalar olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Güvenlik güçleri, son zamanlarda kayıp kadın başvurusu olup olmadığını gözden geçirip, yapılan başvuru varsa ailelerinden kan örneği aldıktan sonra eşleştirme yaparak konuyu aydınlatmaya çalışacak.

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