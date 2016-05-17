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Adana'da Conolar birbirine girdi

Cono Aşireti mensupları arasındaki taşlı sopalı kavgada, ortalık savaş alanına döndü

17 Mayıs 2016 21:10

Adana'da kız alıp verme yüzünden anlaşmazlık yaşayan Cono Aşireti mensupları arasındaki tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan, kavgacı olarak tanınan Cono aşireti mensuplarından Taşkıran ile Güzel ailesi fertleri arasında kız alıp verme yüzünden tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine, iki aile birbirine girdi. Kadın ve erkekler ellerine geçirdikleri sopalarla birbirlerine saldırırken, çocuklar da taş atarak olaya karıştı. Sokak savaş alanına döndü.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa giren ekipler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar birbirinden şikayetçi olmadı. 

 

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