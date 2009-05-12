Adana'da Cono aşiretiyle polis arasında gerginlik

Adana'da, aranan bir aşiret mensubunu yakalamak isteyen güvenlik güçlerine karşı koyarak taş atan aşiret mensupları 2 polis memurunu yaraladı.



Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde devriye gezen güvenlik güçleri, bir suçtan dolayı aranan "Cono" aşiretine mensup kişiyi yakalamak istedi.



Bu sırada, zanlının yakalanmasını engellemek isteyen aşiret mensupları ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.



Aşiret mensuplarının attığı taşların isabet ettiği 2 polis memuru yaralanırken, bir polis otosu da hasar gördü.



Takviye ekiplerin gelmesiyle yatışan olayda, bazı aşiret mensupları gözaltına alındı.

