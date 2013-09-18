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Yaşam

Adana'da cinnet getiren baba, kızıyla birlikte 3 kişiyi öldürdü

Adana'da cinnet getiren bir baba, av tüfeğiyle damadının evini basarak 4 kişiyi öldürdü

18 Eylül 2013 22:20

Adana'da kızını kaçırarak evlenen damadının evini basan baba, aralarında damadı ve kızının da olduğu 4 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Ulus Mahallesi'nde yaşanan olayda Habib T., kızı Gülcan T. (28) ve birlikte kaçtığı öne sürülen Mithat Özkan (28) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Habib T. evden getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Mithat Özkan ile kavgayı ayırmaya çalışan komşusu Zafer Uluarak (50) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gülcan T. ile kavgayı önlemek isteyen Hakan Uluarak (26) da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Habib T. ise aynı av tüfeğiyle intihar etmek istedi. Ağır yaralanan Habib T. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.

Çok sayıda polis ekibi mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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