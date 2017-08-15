Adana'da cezaevinden firar eden "sahte estetikçi" yakalandı

Dört kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddiasıyla yargılanırken, hırsızlıktan hükümlü bulunduğu Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 10 Ağustos'ta firar ettiği haberi gelen kuaför, saklandığı evde yakalandı.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner Gülnaz'ın, Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için gönderildiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçtiğimiz günlerde firar etmesinin ardından polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Soner Gülnaz'ın merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki bir yakınına ait evde saklandığını belirleyen ekipler, sabaha karşı adrese operasyon düzenledi.

Evde yakalanan Soner Gülnaz, işlemlerin ardından Adana Adliyesi'ne götürülürken, bir süre buradaki nezarethanede kaldıktan sonra cezaevine teslim edileceği öğrenildi.



Bu arada, Soner Gülnaz'ın, ilk ifadesinde, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geldikten sonra oradaki mahkumların kendisine baskı yaptığını ileri sürüp, buna dayanamayarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş'in dudakları, nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dolgu yaptırmasının ardından aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.



Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner Gülnaz'ın, Z.L, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.



Soruşturma sonunda Soner Gülnaz hakkında "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 dava daha açılarak, tüm dosyalar birleştirilmişti.



Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sanığın, 1 Ağustos'ta görülen duruşmada bu davayla ilgili tahliyesine karar verilmişti. Bunun üzerine mağdur Merve Keleş de 3 Ağustos'ta karara itiraz etmiş ancak reddedilmişti.



Soner Gülnaz geçtiğimiz günlerde Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için gönderildiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmişti.