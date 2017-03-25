Adana'da cezaevinde çocuk koğuşunda yangın

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, Kürkçüler mevkisindeki cezaevinin çocuk koğuşunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kurum görevlilerince söndürüldü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Yangın nedeniyle 2 çocuk mahkûmun hastaneye kaldırıldığını belirten Demirtaş, şu an için cezaevinde durumun normal olduğunu kaydetti.

2 ay önce de yangın çıkmıştı

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda 18 Ocak'ta çıkan yangında, 6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan etkilenmişti. Mahkumlardan 17 yaşındaki M.E. ve F.K. tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.