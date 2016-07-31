Adana'da ceza yazan polisi "Hepiniz FETÖ'cüsünüz" diyerek yumrukladı

Adana trafiğe kapalı yola otomobiliyle giren ve alkollü olduğu iddia edilen 58 yaşındaki Erol İ., ceza yazan polislere öfkelendi. Polisleri tek tek itekleyen Erol İ., arkasını dönüp uzaklaşmaya çalışan bir polis memurunu yumrukladı. Alkolmetreyi üflemek istemeyen Erol İ. polisin ceza yazmasını önlemek için "Ben emekli bir insanım, 3 çocuk okutuyorum. Çocuklarım polis ve asker olmak istiyordu. Ama artık olmazlar. Sizden nefret ediyorlar. Siz de FETÖ’cüsünüz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, polisler alkollü sürücüye saldırıdan dolayı işlem yapmadı ve araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Cadde ortasında tek başına kalan Erol İ. boş yolda yalpalayarak gözden kayboldu.

Adana’da ’demokrasi nöbeti’ tutanların sabahladığı trafiğe kapalı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na otomobiliyle giren sürücü, ekipler tarafından durduruldu. Alkollü olduğu iddia edilen Erol İ.’nin belgelerini alan polis, alkolmetreyi üflemesini istedi. Bunu reddeden Erol İ., polisin ceza yazmasını önlemek için "Ben emekli bir insanım, 3 çocuk okutuyorum. Çocuklarım polis ve asker olmak istiyordu. Ama artık olmazlar. Sizden nefret ediyorlar. Siz de FETÖ’cüsünüz" dedi.



Erol İ.’nin bütün çabasına rağmen, trafik polisleri, ’trafiğe kapatılan alana girmek’ suçundan ceza yazdı. Ceza tutanağını tamamlayan polis, Erol İ.’nin ruhsat ve ehliyeti ile birlikte makbuzu eline verdi. Otomobili de çağrılan çekiciye yüklenerek parka götürüldü.



Ceza makbuzunu eline alan Erol İ., öfkelendi. Polislere küfrederek evrakı yere fırlatan Erol İ., görevli polislerin üzerine yürüdü. Yaşananlara tanık olup Erol İ.’nin yanına gelen bir kişi, onu evine götürmek istedi. "Ben gitmiyorum" diye bağıran Erol İ., vatandaşın ayrılması üzerine yeniden etrafındaki trafik polislerine yöneldi. Erol İ., hakaretin dozunu artırarak küfretmeye başladı. Küfürlere sessiz kalmaya çalışan polisleri tek tek itekleyen Erol İ., ellerini yumruk yapıp "Beni dövün" diyerek meydan okudu. Tahriklerine rağmen karşılık bulamayan Erol İ. son çare olarak da arkasını dönüp uzaklaşmaya çalışan bir polis memurunu yumrukladı.



Taciz ve hakaretlere sessiz kalan polisler, Erol İ.’yi caddenin ortasında tek başına bırakıp, ekip araçlarına binerek uzaklaştı. Giden polislerin arkasından bir süre daha küfreden Erol İ. ise boş yolda yalpalayarak yürüyerek gözden kayboldu.