Adana'da çarpıcı iddia!

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özgümüş, Adana İl Seçim Kurulu Müdürü Hamit Arıkaner'in, daha önce Yüreğir İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü yaptığı dönemde `seçime hile karıştırdığı' iddiasıyla halen yargılandığını söyledi.



Ümit Özgümüş, günlerdir seçim tartışmaları süren Adana'da, bu kez, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan ancak itirazlar sonuçlanmadığı için henüz mazbata alamayan MHP'li Aytaç Durak'ın, seçimi kazanabilmek için belediyeye ait bir çay bahçesini, seçim kurullarında görevli, geçmişte de `seçime hile kazandırmak' suçundan yargılanıp ceza alan, şu anda da İl Seçim Kurulu Müdürü olan Hamit Arıkaner'in yakınlarına verdiğini iddia etti. Adana'da yıllardır seçime hile karıştığı iddialarını duyduklarını dile getiren Özgümüş, ``Adana'da, uzun yıllardan beri yapılan seçimlerde hileler olduğu şüphesi ancak Ergenekon gibi bir soruşturma ile ortaya çıkarılabilir. Daha önceki seçim kurulu müdürlüğü sırasında 2 yıla yakın hüküm giymiş birinin bugün İl Seçim Kurulu'nda müdür olarak bulunuyor olması, Adana'da yaşananları izah etmeye yezmez mi? Bu arada MHP'nin adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın belediyeye ait bir çay bahçesini bu kişiye yakın bazı kişilere peşkeş çekmiş olması iddialarının da ciddi olarak müfettişlerce araştırılmasını bekliyoruz'' dedi.



Seçimi 2 bin 166 oyla kaybeden AKP adayı Mehmet Ali Bilici ise ``Böyle bir kişinin görevde tutuluyor olmasını anlamak mümkün değil. Başından beri söylediğimiz, şüphelerimiz bir bir haklı çıkıyor. Seçim Müdürü, seçim hilesinden sabıkalı çıktı. Kurda kuzuyu teslim etmişler'' diye konuştu.



Yargılanması hâlâ sürüyor



Adana İl Seçim Kurulu Müdürü Hamit Arıkaner hakkında 2004'teki yerel seçimlerde, AKP'li adayın kazandığı merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Havutlu Beldesi'nde belediye başkanlığı seçimine hile karıştırdığı iddiasıyla Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



O zaman Yüreğir İlçe Seçim Kurulu Müdürü olan Arıkaner, yargılanıp, 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası aldı. Bu cezası ertelendi. Yargıtay bu kararı `usul hatası' nedeniyle bozulca yerel mahkemede yargılaması halen devam ediyor. Yargılanırken terfi eden ve halen görevini İl Seçim Kurulu Müdürü olarak sürdüren Arıkaner'i bu davada, şu an AKP Adana İl Başkanı olan ve pazar günkü seçimde hileler yapıldığını öne sürmeye devam eden Mehmet Sağlam savunmuştu.



