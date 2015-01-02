T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana'da bomba yüklü araç alarmı

Adana'da bomba yüklü olduğundan şüphelenilen araç durdurularak incelenmek üzere emniyete götürüldü

02 Ocak 2015 23:47

Adana’da içinde patlayıcı madde ve silah bulunduğu yönünde ihbar yapılan araç, polisi alarma geçirdi. Kent merkezinde durdurulan araç, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Çağlar Öztürk’ün DHA’da yer alan haberine göre, Adana’ya patlayıcı ve silah yüklü bir aracın giriş yapacağı yönünde ihbar alan polis, kent genelinde yol araması yaptı. Akşam saatlerinde otomobilin Ceyhan İlçesi’nden kent merkezine doğru geldiği bilgisine ulaşan polis, aracın geçme ihtimali olan güzergah üzerinde çalışmalara başladı.

Polis, şüpheli aracı Turhan Cemal Beriker Bulvarı Havaalanı Kavşağı’nda durdurdu. Çevre güvenliğini alan ekipler, vatandaşları ve araçları uzaklaştırırken, olay yerine çok sayıda bomba imha uzmanı geldi. Olay yerine sinyal kesici yerleştiren bomba imha uzmanları, yaklaşık 30 dakika boyunca aracı aradı. Daha sonra otomobil ile içerisindeki bulunan ve kimliği açıklanmayan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

 

ETİKETLER

trabzonbomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24