Adana'da bomba yüklü araç alarmı

Adana’da içinde patlayıcı madde ve silah bulunduğu yönünde ihbar yapılan araç, polisi alarma geçirdi. Kent merkezinde durdurulan araç, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Çağlar Öztürk’ün DHA’da yer alan haberine göre, Adana’ya patlayıcı ve silah yüklü bir aracın giriş yapacağı yönünde ihbar alan polis, kent genelinde yol araması yaptı. Akşam saatlerinde otomobilin Ceyhan İlçesi’nden kent merkezine doğru geldiği bilgisine ulaşan polis, aracın geçme ihtimali olan güzergah üzerinde çalışmalara başladı.

Polis, şüpheli aracı Turhan Cemal Beriker Bulvarı Havaalanı Kavşağı’nda durdurdu. Çevre güvenliğini alan ekipler, vatandaşları ve araçları uzaklaştırırken, olay yerine çok sayıda bomba imha uzmanı geldi. Olay yerine sinyal kesici yerleştiren bomba imha uzmanları, yaklaşık 30 dakika boyunca aracı aradı. Daha sonra otomobil ile içerisindeki bulunan ve kimliği açıklanmayan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.