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Yaşam

Adana'da bir muhtar okey oynarken göstergeye izin vermeyen adamı öldürdü!

Tutuklanan muhtar pişman olduğunu söyledi

20 Aralık 2016 17:36

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kahvehanede okey oynarken kendisine gelen gösterge taşını göstermesine izin vermeyen kişiyi tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Altıkara Mahalle Muhtarı Mehmet Demir (64), bir kahvede bir grup arkadaşı ile okey oynamaya başladı. Oyun devam ederken muhtar, çektiği gösterge taşını gösterdi. Masadaki oyunculardan Talat Çelikel (45) ise gösterge taşının gösterilmesine izin vermedi. Bunun üzerine muhtar oyunu bırakmak istedi.

İddiaya göre, bu duruma sinirlenen Çelikel muhtara küfür etti. Muhtar da küfre karşılık verince aralarında kavga çıktı. Çelikel kavga esnasında muhtara kafa attı. Yere düşen muhtar tabancasını çekerek Çelikel'e ateş etti. Ağır yaralanan Çelikel, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelikel'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, muhtar ise gözaltına alındı. Muhtar gözaltındayken Çelikel'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan'da toprağa verildi. Muhtar Mehmet Demir'in ise ifadesinde okey oynarken Çelikel'in gösterge taşı göstermesine izin vermediğini, bu nedenle oyunu bırakmak isteyince kendisine küfür edip kafa attığını, bu nedenle ateş ettiğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. 

Muhtar Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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