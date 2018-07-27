Adana'da belediye başkanına gönderilen mesaj: Başkan hele şu sıcaklara bir el atıver, kavruluyoruz

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Adana'da bir vatandaş, belediye başkanına dikkati çeken bir mesaj atarak artan sıcaklara tepkisini gösterdi. Vatandaş, "Başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" dedi.

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sosyal medya üzerinden vatandaşların soru ve önerilerini dinledi. Bir vatandaş "Başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" diye mesaj attı. Çetin, bunun üzerine "Pazar yerlerini soğutmaya başladık. Halk serinlesin diye havuz açtık şu oyun parkları yaptık belki bunlar bir nebze serinlemenize yardımcı olur" ifadesini kullandı.

Bir diğer vatandaş da "100 yıl mahallemize büyük bir market açın" isteğinde bulundu. Başkan Soner bu talebe de "Belediye öyle bir şey yapamaz. Umarım buradan dinleyen bir girişimci bu isteği duyar ve orada market açar" diye karşılık verdi.

Belediye, önceden de vatandaşları 'güneşe ateş etmeme' konusunda uyarmıştı

Seyhan Belediyesi iki yıl önce Facebook hesabından sıcaklarla ilgili bir paylaşım yapmış, “Adanamızın meşhur kavurucu sıcakları geldi. Yaniyürükkkkkkk. Vatandaşlarımıza gerekmedikçe saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamalarını, kanala girip çimmemelerini ve güneşe ateş etmemelerini önemle rica ederiz” notu ile fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşım sosyal medyada çok konuşulmuştu.