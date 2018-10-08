Adana'da avukatlardan 'Ömer Kavili' yürüyüşü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da avukatlar, Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada avukatlık yapan Ömer Kavili’nin hakimle tartışması sonucu tutuklanmasını, basın açıklaması ve protesto yürüyüşü düzenledi. Kavili, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

Adana Adliyesi binasının önünde başlayan yürüyüşe Adana Barosu, Mersin Barosu üyeleri, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Avukat Ömer Kavili ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Grup, Adana Adliye binasının yanındaki İnönü Parkı’na kadar \'Savunma Susturulamaz\' yazılı pankartla, sloganlar eşliğinde yürüdü. Parkta yapılan basın açıklamasını okuyan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, “Ülkemizde son dönemlerde yüzlerce avukat, Avukatlık Kanunu\'nun ve mesleğin uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan güvenceleri ihlal edilerek tutuklandı. Son olarak İstanbul Barosu mensuplarından Avukat Ömer Kavili\'nin, duruşmada mahkeme heyetiyle yaptığı tartışma sonrası jandarmalar tarafından salondan atılması, ertesi gün duruşmaya giderken gözaltına alınması ve tutuklanması ile savunmaya açık ve yoğunlaştırılmış saldırının son uç örneğini vermiştir. Yargı artık baskı ve korkutmanın aracı olmanın ötesine geçmiş, hatta kendisi haline gelmiştir” diye konuştu. Bu uygulamaların keyfi olduğunu belirten Küçük, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

‘KARAR KANUNA AYKIRIDIR’

Açıklama sonrası söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise alınan bu kararların son derece üzücü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Herkes biliyor ki artık Türkiye\'de mahkemeler savunmasız yargılama istiyor. Avukatlar olmadan işleri halletmek istiyorlar. Ama unutulmamalı ki savunmanın olmadığı bir hukukun, adalet sağlaması mümkün değildir. Avukat Ömer Kavili hakkındaki soruşturma Avukatlık Kanunu\'na açıkça aykırıdır.”

Silivri\'de görülen davada mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan avukat Ömer Kavili, bir gün sonra serbest bırakılmıştı.



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