Adana'da aşiret savaşı

Adana’da yaşayan Şanlıurfalı iki aşiret üyelerinin taşlı, sopalı, bıçaklı kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi. Kavgada 30 kişi yaralandı.



Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde oturan Şanlıurfalı Kurmani Aşireti üyesi 2 çocuk sabah Yüksel Aşireti üyelerinden Mahmut ve Mehmet Yüksel kardeşlere ait Susken Oğlu Pide ve Lahmacun Fırını'ndan pide ekmeği almaya gitti. Ekmek alımı sırasında çıkan tartışmada çocukların bir fırın işçisini dövmesi üzerine aşiret kavgası çıktı. Birbirleri ile akraba olanYüksel ve Kurmani Aşireti üyeleri oturdukları karşılıklı 8 sokakta taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Tek ve iki katlı evlerinin damlarına çıkıp taş, tahta attılar. Sokağa taşan kavga sırasında kadınlı, çocuklu bin kişiyi aşkın aşiret üyeleri sopalarla birbirlerine vurdu.



Bölge karakolu ekipleri olayı yatıştıramada yeterli olamayınca Çevik Kuvvet'ten destek istendi. Aşiretin ileri gelenleri de ellerinde sopalarla kavgayı durdurmaya çalıştı. Çevik Kuvvet polisleri, Çukuruova Caddesi'ne girerek kalabalığı dağıttı. Dağılmak istemeyenlerin üzerine biber gazı attı. Biber gazı üzerine kalabalık ara sokaklara kaçtı.Taş ve sopaların havada uçuştuğu caddenin savaş alanına dönüştüğü kavgada 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Aziz, Sevim, Salih, Fatma, Selahattin Yüksel, Bekir Baytal, Zekiye Kayabaşı, Sabah Kayabaşı, Abdullah Beyazkuş, Nuriye Şal ve Mustafa Çakır Devlet Hastanesi'ne Ali Yüksel ve Mahmut Aslan ise Numune Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Diğer hafif yaralıların ise olayların yatışması üzerine aralıklı olarak hastanelere götürüldükleri belirtildi.



Çevik Kuvvet polisleri, kavganın yeniden çıkmaması için ara sokakların girişinde beklerken taşlarla dolu olan sokak ise çevredeki esnaflarca temizlendi. Emniyet Müdürü Arif Akkale de kavganın önlenmesi üzerine olay yerine geldi. Şube müdürlerinden bilgi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.



Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülürken mahalle sakinleri kavga eden iki aşiretin de birbirlerine çok yakın akraba olduklarını belirterek, "Bir ekmek yüzünden iki aşiret birbirine girdi. Yol savaş alanına döndü. Çeviz kabuğunu doldurmayacak bir nedenden birbirlerini öldüreceklerdi" dedi.

