Adana'da arife gününde şehitliklere ziyaret

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde, şehit evlatlarının mezarları başında dua etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri ve kent protokolü de şehitliğe gelerek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, şehit aileleriyle birlikte dua okudu. 2016 yılında Şırnak\'ın Cizre ilçesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur\'un annesi Sevim Buğur, cephedeki askerler için de dua ettiğini kaydederek, \"Terörün Allah belasını versin. Yok etsinler, kökleri kurusun\" dedi. 2015 yılında Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Oruç\'un babası Ahmet Oruç da gönlünün kırık olduğunu belirterek, \"Evlat kaybettik, kolay değil ama vatan uğruna. Terörle mecbur mücadele edeceğiz. Ne için yaşıyoruz; vatan için. Gerekirse biz de gideriz. Yapacak bir şey yok, kader öyle\" diye konuştu.



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