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Yaşam

Adana'da Arapça tabelalar söküldü

Tabelaların görüntü kirliliği yarattığı ve Türkçe'nin korunması çalışmalarına zarar verdiği gerekçesiyle söküldüğü belirtildi

27 Aralık 2017 20:39

Adana'da ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabelalar kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, kentin çeşitli noktalarında görüntü kirliliği oluşturduğu ve Türkçe'nin korunması çalışmalarına zarar verdiği gerekçesiyle Suriyelilere ait Arapça tabela, led ışık ve posterleri söktü.

Uygulama, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı, 5 Ocak Bulvarı ve kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

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