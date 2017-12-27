Adana'da Arapça tabelalar söküldü

Adana'da ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabelalar kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, kentin çeşitli noktalarında görüntü kirliliği oluşturduğu ve Türkçe'nin korunması çalışmalarına zarar verdiği gerekçesiyle Suriyelilere ait Arapça tabela, led ışık ve posterleri söktü.
Uygulama, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı, 5 Ocak Bulvarı ve kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.