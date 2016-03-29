Adana'da anne ve ablasını öldüren zanlı yakalandı

Adana'da 16 Mart 2015 tarihinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana istikametinde seyir halinde bulunan bir sürücü, sabah saatlerinde otoyol kenarında iki kadının cesedini bulmuştu. Yapılan incelemede kadının birinin başından diğerinin ise bacağı ve göğsünden vurularak öldürüldüğü anlaşılmıştı. Soruşturmanın ardından babasıyla birlikte anne ve ablasını öldürmekten aranan kişi, yakalandı. Baba- oğulun cinayeti miras meselesi yüzünden işlediği ileri sürülürken, Hüseyin B.'nin yakınlarının ise cinayetin namus meselesi yüzünden işlendiğini iddia ettiği öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, cesetlerin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan aramada kadınlardan yaşlı olanın çantasından bir oto kiralama şirketine ait kartvizit çıktı. Oto kiralama şirketini bulan polis, şirketin ortaklarından A.K.'ye cesetleri gösterdi. A.K. cesetlerin iş ortağı Hüseyin B.'nin ayrıldığı eşi Semire Balık (47) ile kızı Ayşe Işık'a (23) olduğunu söyledi. A.K., iş ortağının da 2 gündür oğlu Abdullah B. (21) ile kayıp olduğunu ifade etti.

Polis yaptığı araştırmada anne ve kızın baba ile oğul tarafından öldürüldüğünü saptadı. Kaçan baba ile oğlunu yakalamak için çok sayıda operasyon yapıldı. Dün de Abdullah B.'nin lüks bir otomobil ile otoyoldan çıkıp D-400'e doğru hareket ettiği ihbarını alan polis harekete geçti.

Polis kısa süren bir kovalamacının ardından anne ve abla katili Abdullah B.'yi yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının anne ve ablasını babasının öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis, şimdi babayı arıyor. Cinayetin ise Semire Balık'ın ailesi boşanmadan sonra yaşanan mal paylaşımında Semire Balık'a yüklü miktarda miras kaldığı bunu vermemek için baba oğlun yaptığı ileri sürülürken, Hüseyin B.'nin yakınlarının ise cinayetin namus meselesi yüzünden işlendiğini iddia ettiği öğrenildi.