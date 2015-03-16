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Silahla öldürülen anne ve kızı yol kenarına atıldı!

Adana'da yol kenarında tabancayla vurulmuş iki kadın cesedi bulundu

16 Mart 2015 14:12

Adana'da tabancayla öldürülmüş iki kadının cansız bedeni bulundu. Cesetlerin anne ve kızına ait olduğu anlaşıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı çıkışı yakınlarında meydana geldi.

Mersin'den Hatay'a giden kamyon sürücüsü Selam Savun, Adana'da gişeleri geçtikten sonra yolda kenarında hareketsiz yatan iki kadın gördü. Kadınların kanlar içinde yattığını gören kamyon şoförü, 155'i arayarak durumu polise bildirdi.

 

Biri başından, biri göğsünden vuruldu

 

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadınlarından birinin başından diğerinin ise göğsünden ve bacağından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede kadınların üzerinden kimlik çıkmadı. İki kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan kadınların kimliklerini belirlemek için parmak izlerini alan polis, yanlarında bulunan cep telefonlarını incelemeye aldı. Cinayet şüphelilerini tespit etmek çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

2 kadın cesedinin anne ve kızına ait  olduğu ortaya çıktı.

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