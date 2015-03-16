Silahla öldürülen anne ve kızı yol kenarına atıldı!

Adana'da tabancayla öldürülmüş iki kadının cansız bedeni bulundu. Cesetlerin anne ve kızına ait olduğu anlaşıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı çıkışı yakınlarında meydana geldi.

Mersin'den Hatay'a giden kamyon sürücüsü Selam Savun, Adana'da gişeleri geçtikten sonra yolda kenarında hareketsiz yatan iki kadın gördü. Kadınların kanlar içinde yattığını gören kamyon şoförü, 155'i arayarak durumu polise bildirdi.

Biri başından, biri göğsünden vuruldu

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadınlarından birinin başından diğerinin ise göğsünden ve bacağından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede kadınların üzerinden kimlik çıkmadı. İki kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan kadınların kimliklerini belirlemek için parmak izlerini alan polis, yanlarında bulunan cep telefonlarını incelemeye aldı. Cinayet şüphelilerini tespit etmek çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

2 kadın cesedinin anne ve kızına ait olduğu ortaya çıktı.