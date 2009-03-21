Adana’da anket tartışması

Belediye Başkanlığı seçimi yaklaşırken, Adana'da MHP'nin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ile CHP'li rakibi Ümit Özgümüş arasında anket tartışması yaşanıyor. Durak, anketlerden kendisinin birinci çıktığını öne sürerken, Özgümüş de, "Anket yalanlarıyla halkı aldatıyor" dedi.





Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Adayı Aytaç Durak, farklı 5 firmanın yaptığı anketlerin sonucunun kendisinin kazanacağını gösterdiğini bildirdi. Encümen Salonu'nda anket sonuçları hakkında toplantı yapan Durak, soru kabul etmedi. Durak, şunları söyledi:

"AKP'ye yakınlığı ile bilinen Area firmasının anketinde yüzde 40, yine aynı partiye yakınlığı ile bilinen Denge firmasında yüzde 41, Ayna Firması'nda yüzde 40,9 ile birinci sıradayım, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Estima firmasında da yüzde 46,8 oyla birinciyim, Konsensus firmasının sonucuna göre de yüzde 40,2 ile açık ara öndeyim. Partiler kaynak göstermeden kamuoyu açıklaması yapıyor. Türkiye'nin en sağlam firmasının anket çalışmalarıyla huzurlara çıkıyorum. Farkımız burada. Asla yalan söylemedim. Halka yalan yanlış beyan veriyorlar. Ben de hiç birine cevap vermiyorum, bu sefer kuduruyorlar."



CHP adayı Ümit Özgümüş de, seçimi kaybedeceği belli olan Aytaç Durak'ın hırsla, başta anket sonuçları olmak üzere, her konuda yalana sarılıp, halkı kandırmaya çalıştığını öne sürdü. Seçim bürosunda toplantı yapan Özgümüş, Durak'ın 'acınacak duruma düştüğünü', seçim tarihi yaklaştıkça kaybedeceğini anlayıp, paniklediğini iddia etti. Özgümüş, "Son günlerde bilerek suç işleyen, devlet kurumlarının tepkisini görünce mağduru oynayıp puan toplamaya çalışan Aytaç Durak, anket yalanlarıyla da halkı aldatıyor" diye konuştu.

