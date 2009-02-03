Adana’da AKP’lilere ‘Durak’ soruşturması

Adana’da, AKP’den istifa ederek MHP’ye geçen Belediye Başkanı Aytaç Durak’la ilgili İçişleri Bakanlığı’nca “haksız menfaat sağlama” iddiasıyla verilen soruşturma izni kapsamına giren üç AKP’li belediye meclisi üyesi, parti yönetimince yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Bakanlığın, Durak’la birlikte 55 kişi hakkında soruşturma izni verdiği, bunlardan 31’inin AKP’li belediye meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Durak’ın eşi Fahriye Durak’a ait arsa için belediye meclisi kararıyla imar değişikliği yaparak yüksek rant elde ettiği iddiası nedeniyle soruşturma izni vermişti. Müfettişler, Durak’ın eşine ait arsada belediye meclisinden geçirilen kararlar sonrasında “haksız menfaat sağlandığı” tespit etti. Müfettişler, suçu sadece Durak’ın işlemediğini, çoğunluğu AKP’li, belediye meclisi üyelerinin büyük bölümünün de suça iştirak ettiğini belirledi.



Bakanlık, 55 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Durak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gülşen ve Belediye İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Özlem Kulak’la birlikte 52 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verildi. 5 üyesi dışında Durak’la birlikte 58 kişilik meclisin 53 üyesi için yargılama süreci başladı.



53 üyeden 31’ini AKP’liler oluşturdu. 8 DYP’li, 4’er MHP ve SHP’li, 3 CHP’li ve 2 ANAP’lı üye de yargılanacak. 31 AKP’li arasında 10 üyenin, belediye başkanı olması dikkat çekti. Yargılanacak olan Sofulu Belediye Başkanı Ahmet Zenbilci, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyesi Nevzat Ardıç ile Karaisalı Belediye Başkanı H. Hüseyin Kuşçu’yu AKP yeniden aday yaptı.





