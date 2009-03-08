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Adana'da AKP mitingine resmi destek

Adana’da miting alanını süsleyecek balonlar PTT binasında hazırlandı, belediyenin vinçleriyle asıldı.

08 Mart 2009 02:00

Adana’da miting alanını süsleyecek balonlar PTT binasında hazırlandı, belediyenin vinçleriyle asıldı.

AKP’nin Adana mitinginde alanı süslemek için kullanılan balonlar PTT Adana Başmüdürlüğü’nde şişirildi. İplere dizilen balonlar AKP’li Seyhan Belediyesi’ne ait resmi plakalı bir araçla meydana asıldı

 
AKP’nin Adana’da yapacağı miting alanını süsleyecek balonlar, PTT binasında şişirildikten sonra binanın bahçesinde iplere bağlandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’da yapacağı miting öncesi, miting alanını süslemek için hummalı bir çalışma başlatıldı.

‘Doğum gününe hazırlık’

Uğur Mumcu Meydanı’ndaki miting öncesi, meydanın hemen yakınındaki PTT Adana Başmüdürlüğü binasından alanı süslemek için kullanılacak AKP’nin yazılı, turuncu-beyaz renkli balonları çıkarıldı. Bina içinde şişirildiği belirlenen balonların, içeride bir makine tarafından mı, yoksa görevliler tarafından mı şişirildiği anlaşılamadı.

Balonlar daha sonra PTT Adana Başmüdürlüğü’nün bahçesinde, aynı yerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin nezaretinde 24-25 yaşlarındaki bir grup genç tarafından iplere bağlanarak miting için hazırlandı. Çekim yapıldığını fark eden gruptan bir kişi, DHA muhabirinin “Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?” sorusuna “Doğum günü partisi var, ona hazırlık yapıyoruz” dedi.

Aynı genç, daha sonra “Genel merkezin doğum günü var, ona hazırlanıyoruz” diye konuştu. Son olarak da sözlerini şu şekilde değiştirdi: “Genel müdürün kızının doğum günü var, ona hazırlanıyoruz. Burayı çekmeyin. Miting alanını çekin” dedi. Hazırlanan balonlar daha sonra, AKP’nin başkanlığını yürüttüğü Seyhan Belediyesi’ne ait resmi plakalı bir araçla meydana asıldı. 

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