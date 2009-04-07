Adana'da, AKP ile CHP'nin kozu kamera kayıtları

Adana'da seçim sonuçlarına itiraz eden CHP ve AKP, kamera görüntülerinin iddialarını ispat edeceğini savundu.



AKP Adana İl Başkanı Mehmet Sağlam, oy tutanaklarında oynanma olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, Adliye binasının girişi ve koridorlarında bulunan kameralarca kaydedilen görüntülerin savcılık tarafından incelemeye alındığını belirterek, "Bizim günlerce itiraz edip açtıramadığımız torbaları maalesef orada açmışlar" dedi.



Sağlam, AKP İl binasında yaptığı açıklamada, il ve ilçe seçim kurullarına çeşitli itirazlarda bulunduklarını hatırlatarak, Yüksek Seçim Kurulu'na da olağan itiraz haklarını kullanacaklarını bildirdi.



Olağanüstü itiraz hakları bulunduğunu da kaydeden Sağlam, şunları söyledi:

"Sayımların yeniden yapılması veya seçimlerin iptaline yönelik olağanüstü itiraz hakkımız var. Bununla ilgili olarak da YSK'ye itirazımızı yaptık. Buradaki talebimiz özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine yöneliktir. Burada çok ciddi hukuksuzluk, kanunsuzluk, eksiklik ve yanlışlıklar var ve bu nedenle seçimlerin iptal edilmesi gerekir."

Mehmet Sağlam, Cumhuriyet Savcılığına, adliyedeki kameralarca kaydedilen görüntülerin incelenmesi talebiyle başvuruda bulunduklarını ifade ederek, burada "organize bir durumun olduğunu, seçimlere yapılan müdahalenin ve hilenin kamera kayıtlarıyla ortaya çıkacağını" dile getirdi.

Başvuru üzerine görüntülerin incelemeye alındığını ve kendisinin de bunları izlediğini aktaran Mehmet Sağlam, şöyle konuştu:



"Soruşturmanın selameti için kamera görüntülerini açıklamam söz konusu değil, ama şunu söyleyebilirim ki çok vahim bir tablo, çok net müdahaleler görünüyor. Çok kısa süre içinde bu işin failleri ve arkasındaki güçler ortaya çıkacak. Umarım ki Adana'da bundan sonra hiç kimse, sıfatı ve statüsü ne olursa olsun böyle bir yanlışın içerisine girmez."



AKP Adana İl Başkanı Sağlam, gazetecilerin görüntülerde bulunan kişiler ve yaptıklarına ilişkin soruları üzerine ise sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir saniyelik görüntüler değil, saatlerce bu işi yapan kişiler var. Ama bu kişilerin kimliğiyle ilgili açıklama yapmam soruşturmanın selameti için sağlıklı değil. Savcılığın soruşturması kısa sürede neticelenir diye umut ediyorum.

Ayrıca, şunu söyleyebilirim ki çok vahim bir durum. Soruşturma sonuçlanınca Adana'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye umut ediyorum. Ama kimlerin bu işi yaptığı görüntülerle belli. İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakimin yapması gereken işlemleri, vatandaşlar çok rahat şekilde yapıyorlar. Bizim günlerce itiraz edip açtıramadığımız torbaları maalesef orada açmışlar. Bunlar hakim kararı olmadan yapılıyor."

CHP: Güvenlik kameralarına yakalandılar



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özgümüş, adliyede seçim günü görevli seçim kurulunda bilgisayar sistemine kayıt öncesinde "tutanaklarda oynandığı"nın buraya yerleştirilmiş güvenlik kameralarınca tespit edildiğini, bu kapsamda savcılığın soruşturma başlattığını iddia etti.

Özgümüş, CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde dürüstçe, ilkeli, halka yalan söylemeden bir politika izlediklerini belirtti.

Seçimler yaklaşırken, MHP'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın "sahte ve yalan" anketler yaydığını öne süren Özgümüş, gerçek anket sonuçlarında CHP'nin ilk sırada yer aldığını öne sürerek, "Akşam saatlerinde bizim oylarımız yüzde 31'e kadar geldi. O andan itibaren işin içine bazı şeyler karıştı. sonra bizim oylarımız gerilemeye başladı. Bugün bunun nasıl olduğu net ve kesin biçimde ortaya çıktı" dedi.



Bir avukatın ihbarı üzerine seçim akşamı adliyedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini ifade eden Özgümüş, şöyle devam etti:

"Adliyede o akşam, bir şebeke, bir çete devreye girerek, oy torbalarını, torbalardaki tutanakları değiştirirken, güvenlik kameralarına yakalandı. Şu anda soruşturma başlatıldı. Savcı, görüntülerdeki şahısları alıp sorgulamak için harekete geçti."



Bu şebekenin tutanakları değiştirme işleminin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü iddia eden Ümit Özgümüş, şebeke çalışırken, ilçe seçim kurulu ve diğer görevlilerin dikkatini dağıtmak için tatlı dağıtıldığını ve çalışanlar tatlı yerken, şebeke üyelerinin de görevliymiş gibi rahat rahat işlerini yaptığını savundu.



Sayımlar durdurulmuştu



Özgümüş, sonuçlara itiraz etmelerinin ardından 4. ilçe seçim kurulunda oyların yeniden sayılmaya başlandığını, ancak, bunun bir süre sonra durdurulduğunu anlattı.

Sayım sırasında 4 torba açıldığını, üçünün sayıldığını ve yanlışlıkların tespit edilmeye başlandığını savunan Özgümüş, "Diğerlerin sayımına geçmeden durduruldu. Bu bir hukuk skandalıdır. Ayrıca, 4. bölgedeki MHP temsilcisi sayımın durdurulması yönünde oy kullandı. Aklı başında her siyasi parti, 2 bin oyla kaybettiği bir bölgede oyların yeniden sayılmasını ister" şeklinde konuştu.

Bu bölgede sayımlar sırasında toplam 20 sayım döküm cetvelinin kaybolduğunu iddia eden Özgümüş, "İcmal tablosu olmadan sandık sayım tutanakları üzerinden karar verildiği bir bölgedir. Bu da tam bir hukuk skandalıdır. Savcılık soruşturmasını cezai yönden başlattı. Artık bu saatten sonra seçimin iptalinden başka hiç bir yol kalmamıştır. Farklı bir organizasyon, organize işler bunlar" dedi.







