Adana'da "Akdeniz Akşamları" ile "Toplu Gitar Çalma Dünya Rekoru" denemesi yapılacak

Özellikle yaz aylarında sahillerde bir araya gelen gençlerin, çok sayıda futbol takım taraftarının takımlarını desteklerken söyledikleri ve gitarı öğrenen hemen herkesin çalmaya çalıştığı ilk parça olan “Akdeniz Akşamları” bu kez bir rekor denemesi için çalınacak.

2018 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda en az 7000 kişinin katılımı ile Toplu Gitar Çalma Dünya Rekor Denemesi, efsane şarkı “Akdeniz Akşamları” eşliğinde gerçekleşecek.

Toplu Gitar Çalma Dünya Rekoru 2009 yılından bu yana kırılamamış durumda.

Rekor denemesi için seçilen şarkının Akeniz Akşamları olmasının nedeni ise şarkının Türkiye’de İstiklal Marşı’ndan sonra en çok bilinen eser olması.Rekor denemesi ise bu şarkıya ilham veren Adana Beyazevler Çamlık’ta gerçekleşecek.

Rekor denemesine dünyanın her yerinden din, dil, ırk, cinsiyet, gelir, kültür farkı gözetmeksizin; 5 yaşını tamamlamış herkesin (5-16 yaş arası, annesi-babası ya da ablası-ağabeyi yanında olmak koşuluyla) katılması mümkün olacak.

Akdeniz Akşamları’nın hikâyesi

Şarkının yazarı ve 1990'lı yılların ünlü müzik grubu Grup Merdiven'in kurucularından Serhan Kelleözü'nün yurt dışında da seslendirilen unutulmaz parçası “Akdeniz Akşamları”na Türkiye'de 31 yılda 37 sanatçı albümünde yer verirken, binlerce konserde ve yazın sahillerde neredeyse her adım başında seslendirildi.

“Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise bambaşka, Sahilde insanlar kol kola sımsıcak” sözleriyle başlayan şarkının öyküsü 1981 yılı 4 Temmuz tarihine kadar uzanıyor.



“Akdeniz Akşamları”, o dönemlerde üniversiteyi yeni bitirmiş Adanalı sanatçı Serhan Kellözü'nün Çukurova'ya, Akdeniz'e olan özlemini yansıtmak için 31 yıl önce yazdığı bir şarkı olmasına karşın popülerliğinden hiçbir şey kaybetmediği gibi, yurt dışında da farklı tarzlarda yorumlanan bir eser olmaya devam ediyor.

Şarkının yazarı Serhan Kelleözü Adana’dan Erzurum’a askerliğini yapmak için gittiği dönemde memleketinin sıcağını aradığını belirterek şarkının hikâyesini şöyle anlatmıştı:

“Akşam Temmuz ayında bile çok soğuk bir hava vardı. Bir Çukurovalı için temmuzda üşümek çok garip geldi. Memleketimi özledim. Akdeniz sahillerini, Kızkalesi'ni özledim. Kendi kendime 'Oralar bir başka' dedim. Bir deniz özlemi basıyor içimi... Yaz sıcağını, ılık ılık esen rüzgarı, dalgaların kıyıya vurmasını hayal ediyorum. O uçsuz bucaksız dağların arasında olduğumu unutup, bir an kendimi bir yaz akşamında, Çukurova'da buluyorum. 15 dakikada çıktı o şarkı”