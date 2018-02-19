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Yaşam

Adana'da 9 kişiye sosyal medya gözaltısı

Adana'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 adrese baskın düzenledi

19 Şubat 2018 20:04

Adana'da  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine önelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik eleştirel mesajlar paylaşan 9 kişi gözaltına aındı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Zeytin Dalı Harekatı üzerinden halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu" öne sürülen kişilere yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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