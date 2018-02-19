Adana'da 9 kişiye sosyal medya gözaltısı

Adana'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine önelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik eleştirel mesajlar paylaşan 9 kişi gözaltına aındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Zeytin Dalı Harekatı üzerinden halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu" öne sürülen kişilere yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.