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Adana'da 500 polisle operasyon; 28 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kentte operasyon düzenlendi

01 Aralık 2016 23:15

Adana'da PKK destekçilerin tarafından sık sık gösteri ve yürüyüş yapılması için kullanılan mahalleye 500 polisle operasyon yapıldı, 28 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önce gündüz yaklaşık 500 polisle birlikte PKK  yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Ova Mahallesi'ne girdi. Polis uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla girdiği mahallede uygulama yaptı. Polis sokakları didik didik ararken özel harekatpolisleri de çatıda önlem aldı.

Polis uzun süre yaptığı uygulama sonucunda 15 araç, 122 şahsı sorguladı. 1 Suriye uyruklu şahıstan 331 paket kaçak sigara ele geçirdi. Basit yaralama ve mala zarar verme suçundan 4 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalanırken, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs da gözaltına alındı.

 Polis Ova Mahallesi'nde uygulama yaptıktan sonra gece de şafak vakti operasyon hazırlığı yaptı. Terörle mücadele ekipleri bu kez de şafak vakti 500 polisle Adana'nın Ceyhan ilçesinde 28 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Polis operasyon sonunda 28 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

 

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