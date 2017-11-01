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Adana'da 500 çalıntı ve trafikten çıkarılan motosiklet ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kent genelinde yapılan uygulamada, 1 hafta içerisinde ele geçirilen çalıntı ve trafikten men edilen 500 motosiklet, karakol otoparkında ilginç görüntüler oluşturdu

01 Kasım 2017 12:55

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, kent genelinde yapılan uygulamada, 1 hafta içerisinde ele geçirilen çalıntı ve trafikten men edilen 500 motosiklet, karakol otoparkında ilginç görüntüler oluşturdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalıntı, trafikten men ve şase numarası değiştirilmiş motosikletlere yönelik uygulama yaptı. 1 hafta süreyle yapılan uygulamada 500 motoriklet ele geçirildi. Yakalanan motorlar ise Şakirpaşa Karakolu otoparkına götürüldü. Çalıntı motorların karıştıkları suçlar incelenmeye alındı. Bu sırada motosikletler otoparkın her yerini doldurdu. Binlerce marka ve modelin bulunduğu motosikletlerin ise üzerinde, ‘deli çocuk\', \'esmerim’, ‘çavreşamın’, ‘öldürüldük ama yenilmedik’, ‘alayına tın tın, tribine vın vın’ ve ‘güzel gözlüm’ gibi yazılar görüldü.
Uygulamanın devam edeceği bildirildi.

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