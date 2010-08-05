T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da 4,2 şiddetinde deprem

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yer kabuğunun 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

05 Ağustos 2010 03:00

T24 - Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yer kabuğunun 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) kayıtlarına göre, saat 08.31'de, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan, yer kabuğunun 6,5 kilometre derinliğinde, 4.2 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildi.

Çevredeki ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24