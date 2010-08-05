Adana'da 4,2 şiddetinde deprem

T24 - Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yer kabuğunun 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) kayıtlarına göre, saat 08.31'de, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan, yer kabuğunun 6,5 kilometre derinliğinde, 4.2 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildi.



Çevredeki ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.





