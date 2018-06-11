Adana'da 200 dönüm arazi HES nedeniyle sular altında kaldı

Adana Karaisalı'da 3 yıl önce yapılan HES nedeniyle sular altında kalan 200 dönüm arazi için 10 ayrı toprak sahibi, hukuki yollara başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Birgün'den Meltem Yılmaz'ın haberine göre, Karaisalı’nın Çukur Köyü’nde yapılan HES, köydeki toprak sahibini de, o topraktan çıkan ürünle karnını doyuran köylüyü de mağdur etti. Bundan üç yıl önce yapılan HES, bir süre sonra oradaki topraklara hasar vermeye başladı. Süreç içerisinde 10 kadar toprak sahibine ait 200 dönüm arazi sular altında kaldı. HES’ten önce bu topraklardan buğday, ayçiçeği, mısır karpuz üretiliyordu. Şimdi ise topraklar tamamıyla işlevsiz.

'Geçinmekte zorlanıyorum'

HES’in neden olduğu hasarlı köylerden birinde, bir yurttaş AKP’nin sermaye odaklı politikalarından duyduğu şikâyeti dile getirdi. Köyde Aşık Ahmet olarak bilinen Ahmet Kaycı, düşüncelerini şu sözlerle dile getiriyor. Şimdi bırakın geçmişte olduğu gibi çevremdeki fakirleri doyurmayı, kendi ailemi bile doyurmakta zorluk çekiyorum.”

Kaycı, Karaisalı ilçesinin yıllar içerisinde pek çok alanda geriye gittiğini, sorunlarının büyüdüğünü söylüyor: “Yaşadığımız bölgenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlı ancak ne yazık ki ikisinin de hali ortada. Ben 75 yaşındayım ve bu yaşta evimi geçindirmek için güneşin altında ne iş bulursam yapıyorum.”

‘Tarlamızı suyun altında bıraktılar’

Aynı yerde HES nedeniyle toprağı sular altında kalarak işlevsizleşen bir başka isim, Mustafa Çebiç. Çebiç, bu nedenle ekonomik durumunun tepetaklak olduğunu ifade ediyor: “Tarlalarımızı suyun altında bıraktılar. Benim orda sadece 5 dönüm karpuz ektiğim tarlam vardı. Sonra kaymakamı çağırdık, geldi baktı, sorununuzu çözeceğim dedi gitti. Aradan 3 yıl geçti bir gelişme yok. Zaten HES sahibi şirket de kiraya verip kaçtı gitti. Olan her zamanki gibi bize oldu. Tarlam gidince bütçem de tepetaklak oldu.”