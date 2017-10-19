Adana'da 2 kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da biri sebze yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Şehitler Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Şakir Özcan yönetimindeki 49 AY 587 plakalı kamyonet ile Şaban Küçük yönetimindeki 01 JR 122 plakalı sebze yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Küçük\'ün kullandığı kamyonet, karşı şeride savruldu. Çevredeki bir fabrika bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonettte sıkışan Şakir Özcan, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi

İTFAİYE ERİ, YARALI KADININ ELİNİ TUTUP SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Diğer kamyonette sıkışan yaşlı bir kadını kurtarmak için demir makasıyla aracın kapısını kesen itfaiye eri, sağlık görevlileri gelene kadar kadının yüzündeki kanı silip, elinden tuttu ve \"İyi olacaksın teyzeciğim\" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Kamyonetlerin şoförleri ve yolcu konumundaki 2\'si Suriyeli 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Devlet Hastanesi\'nde götürülen Şakir Özcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanelerde tedavisi devam eden 5 yaralının durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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