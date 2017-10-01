Adana'da 1700 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 1700 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada polis helikopteri de kullanıldı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Huzuru Güven 2 Operasyonu\' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1700 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter de kullanıldı. Kent geneli 46 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, 5 bölgede umuma açık yerlerde incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapıldı, umuma açık mekanlarda kimlik ve ruhsat kontrollerinde bulunuldu. 5 bin 233 araç kontrol edildi, aranan 10 araç yakalandı, 13\'ü trafikten men edildi, 38\'ine ise çeşitli nederlerle 32 bin 863 lira para cezası kesildi. 14 bin 855 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Aranan 31 kişi yakalanırken, üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran 37 kişi ise gözaltına alındı. Uygulamada 16 ruhsat tabanca ile mühimmat, 4 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı, 3 kesici-delici alet, 165 fişek halinde, içime hazır 227 gram esrar, 1702 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ

Uygulama noktalarında kontrollerde bulunan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Adana\'nın huzuru için gece gündüz hep barebar mücadele ettiklerini belirtti. Vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, perasyonlara devam edeceklerini kaydetti

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