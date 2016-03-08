Adana'da 1630 yıllık köprüye IŞİD yazıları yazıldı

Adana'da Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek "Justinian Köprüsü" adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yazılar yazıldı. Köprüye yazılanlar arasında "Tağut nedir" yazısı da bulunuyor. "Tağut" IŞİD'in sık kullandığı bir kavram.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Adana'nın simgelerinden olan, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyadaki en eski köprülerden biri olan 1632 yıllık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri'nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İç ve dış taraflarına aralarında Kuran'ı Kerim'den ayetlerin de bulunduğu çeşitli renklerdeki yazıları kimlerin yazdığı ise bilinmiyor.

"Tarihi köprüye yazı yazılır mı?"

Dünyanın halen şehir içi trafikte kullanılan en eski köprüsü olma özelliğini de taşıyan Taşköprü'de sprey boya ile yazıldığı tahmin edilen yazılardan bazılarının, yine aynı renk boyalar ile üzerinin boyanmak istendiği görülüyor. Yazılara tepki gösteren vatandaşlardan Ramazan Tahir, yazı yazan kişilerin köprünün tarihi konusunda bilgisinin olduğunu sanmadığını belirterek, "Yazık günah, tarihi köprüye yazı yazılır mı? Yazılarda ne demek istiyor bilmiyorum. Her gün buradan yürüyerek geçiyoruz. Şehrin farklı noktalarında da böyle sprey boyalarla yazılar yazılıyor. Üzülüyoruz böyle bir şey yapılmış olmasına" diye tepkisini gösterdi.

"Dünyanın en eski köprüsü"

Adana'nın simgesi olarak kabul edilen ve aslen 21 gözlü olan Taşköprü, Seyhan Nehri'nin ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altında kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. 8.7 metre genişliğinde, 291 metre uzunluğunda olan Taşköprü, 2013'te Uluslararası Associated Press (AP) Haber Ajansı tarafından da haber yapıldı. 'Dünyanın en eski köprüsü' başlığıyla verilen haberde, Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında yapılan Taşköprü'nün çeşitli zamanlarda çekilmiş 10 fotoğrafına yer verilerek Taşköprü'nün dünyada hala kullanılabilen en eski köprü olduğu vurgulanırken, teknik özellikleri hakkında da açıklamalar yer aldı. Sabancı Camii'nin görkemli manzarası önündeki Taşköprü'nün Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirildiği ve 'Justinian Köprüsü' adı verildiği kaydedilen haberde 2006 yılına kadar motorlu araçlara da açık olan köprünün, onarıldıktan sonra sadece yaya ve bisiklet geçişine açıldığı bilgisi verildi.