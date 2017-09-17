Adana'da 1500 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 1500 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri, havadan destek verdi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Güven 1 Operasyonu\' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1500 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter ile havadan destek verildi. Kent geneli 25 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, 10 bölgede umuma açık yerlerde incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapılırken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nde görevli kadın polisler ise okulların açılması nedeniyle aileleri bilgilendirici broşürler dağıttı.

1 POLİS YARALANDI

Kontrol noktasında plakasız bir motosiklet, dur ihtarında bulunan polis memuruna çarptı. Olayın ardından kaçmaya çalışan motosikletli sürücüsü Doğan D., uzaklaşamadan yakalandı. Doğan D. gözaltına alınırken, yaralı polis ise hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun bacağının kırıldığı belirtilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DENETLEMELERE KATILDI

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, telsizden anons yaparak denetime katılan polislerin öncelikle güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini istedi. Denetlemelerin vatandaşların huzuru için yapıldığını vurgulayan Yıldız, anonsta vatandaşların özgürlük alanlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Daha sonra denetlemelere katılan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada \"Suç ve suçluyla mücadele bizim birinci önceliğimiz. Asla uyuşturucu, terör ve benzeri suç gruplarına müsaade etmeyeceğiz. Adanamızı huzurlu ve güvenli bir şehir haline getirmek bizim mutlak sorumluluğumuzdur\" dedi.

Yıldız, uygulama sırasında arama yapılan bir otomobilde bulunan iki kız çocuğuna ise oyuncak hediye etti. Uygulama gece yarısına kadar devam etti.

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