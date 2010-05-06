Adana'da 15 gün arayla 2. Cono operasyonu

T24- Adana'da, kamuoyunda ''Cono aşireti'' olarak bilinen insanların yaşadığı mahallede, uyuşturucu satışına ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaklaşık bin polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.





Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, 20 Nisanda, uyuşturucu ticaretiyle ilgili, ''torbacı'' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği ve 34 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından, ilk operasyonda yakalanamayanlar için yeni çalışma başlatıldı.





Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından 16 gün önceki operasyonda olduğu gibi 50 araçla, KOM, Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 05.00'de Ulubatlı Hasan Mahallesini kuşattı.





Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 100 polisin de görev yaptığı operasyonda, önceden belirlenen 14 ayrı adrese baskın yapıldı.





Yaklaşık bin polisin görev aldığı operasyonda mahalleye giren özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, Cumhuriyet Savcılığının izni ile 14 evi tek tek aradı.





Operasyona helikopterle de havadan destek verildi. Kaçan kişiler anında telsizle yerdeki ekiplere bildirilerek yakalanmaları sağlandı.





Operasyonun ardından daha önce uyuşturucu sattığı polis tarafından belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

'Hırsızlık yapar krallar gibi yaşarız'

Operasyon sırasında evi aranan bir kadın ise uyuşturucu satmadıklarını söyleyerek polise tepki gösterdi.





Geçimlerini hırsızlık ve dolandırıcılıktan sağladıklarını anlatan kadın, ''Ne yapayım bizim geçimimiz hırsızlıktan. Hırsızlık yapar, krallar gibi yaşarım. Giderim Ankara ve İstanbul'a, vururum vurgunu, gelirim evime krallar gibi yerim. Onlar da soyulmasınlar. Bizim uyuşturucuyla işimiz olmaz. Allah uyuşturucuyu bizden uzak etsin'' diye bağırdı.





Polis 20 Nisan tarihinde aynı mahalleden uyuşturucu sattığı öne sürülen 43 kişiyi gözaltına almış, bu zanlılardan 34'ü mahkemece tutuklanmıştı.