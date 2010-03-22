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Yaşam

Adana'da 10 çocuk gözaltında

Adana'da izinsiz gösteri düzenleyip, polise molotofkokteyli ve taşla saldırdığı iddiasıyla 10'u çocuk 19 kişi gözaltına alındı.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Adana'da izinsiz gösteri düzenleyip, polise taş ve molotofkokteyliyle saldırdığı iddiasıyla 10'u çocuk 19 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 15 Şubat öncesi ev sonrasında Dağlıoğlu, Hürriyet ve Şakirpaşa mahallelerinde izinsiz gösteriler düzenleyen, polise taş ve molotofkokteyli atan kişilere yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak 23 adrese düzenlenen operasyonda, olaylara karıştığı belirlenen 10'u çocuk, 2'si kadın 19 kişi gözaltına alındı. Yaşı 18'den küçük olan zanlılar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zanlılar, sorgularının ardından "terör örgütü adına suç işleme", "terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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